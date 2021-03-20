Певцов выступил за бессрочное закрытие Twitter в РФ

https://static.news.ru/photo/14455398-8962-11eb-8d53-96000091f725_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Артист Дмитрий Певцов заявил, что выступает за бессрочное закрытие социальной сети Twitter в России. По его мнению, сервис виновен в незаконной пропаганде и распространении детского порно.

Также актёр в разговоре с журналистами высказался по поводу личной жизни. Он сказал, что эта тема касается только мужчины и женщины. так было в его детстве, когда, как отметил Певцов, была любовь и хорошая рождаемость.

Относительно соцсети артист заметил, что сам закрыл бы Twitter навсегда.

Я бы его вообще закрыл навсегда за пропаганду того, что запрещено российским законодательством: за детскую порнографию, призывы детей к суициду и так далее, — цитирует Певцова «АиФ».

Как ранее передавал NEWS.ru, Twitter на территории России может быть заблокирован уже через месяц. Это произойдёт, если за указанный срок сервис не удалит запрещённую информацию. С таким заявлением во вторник, 16 марта, выступил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Прежде заместитель руководителя РКН утверждал, что ведомство готово принять более жёсткие меры в отношении социальной сети, которая нарушает российское законодательство.