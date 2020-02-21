Жительницу Санкт-Петербурга Зинаиду Беликову трудоустроили в одно из медучреждений города. За несколько дней до этого она обратилась с вопросом к президенту России Владимиру Путину о том, как семье прожить на пенсию в 10 800 рублей.
Женщина займётся развозом медицинских документов на машине с водителем. Также рабочее место получил и её сын. Молодой человек только вернулся из армии, а теперь станет водителем машины скорой помощи.
Власти Санкт-Петербурга запланировали устроить в квартире Беликовой ремонт, а перед выходом на работу отправить женщину в санаторий для отдыха.
NEWS.ru писал ранее, что пенсионерка из Челябинска направила президенту свою надбавку к пенсии.
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