https://static.news.ru/photo/fcc9671e-54e1-11ea-9691-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Жительницу Санкт-Петербурга Зинаиду Беликову трудоустроили в одно из медучреждений города. За несколько дней до этого она обратилась с вопросом к президенту России Владимиру Путину о том, как семье прожить на пенсию в 10 800 рублей.

Женщина займётся развозом медицинских документов на машине с водителем. Также рабочее место получил и её сын. Молодой человек только вернулся из армии, а теперь станет водителем машины скорой помощи.

Власти Санкт-Петербурга запланировали устроить в квартире Беликовой ремонт, а перед выходом на работу отправить женщину в санаторий для отдыха.

NEWS.ru писал ранее, что пенсионерка из Челябинска направила президенту свою надбавку к пенсии.