https://static.news.ru/photo/77bb3380-53e3-11ea-8c26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Челябинска, проработав 33 года в школе, получила надбавку к пенсии в размере 1 рубль 10 копеек.

Пенсионерка Елена Карпеня написала благодарственное письмо, в которое вложила надбавку, и отправила его в Кремль. За почтовый перевод ей пришлось заплатить 80 рублей.

После этого скандала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этот случай с жительницей Челябинска нужно разобрать отдельно. Он отметил, что необходимо уточнить, какую пенсию получает женщина и за что была надбавка, пишет URA.RU.

В среду, 19 февраля, после возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку президент РФ подошёл к горожанам, и одна женщина спросила его, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. Владимир Путин признал, что это очень трудно, при этом он заявил, что и свою зарплату считает не самой большой в России, писал NEWS.ru.