Петербургский крематорий переполнился из-за высокой смертности

Высокий уровень смертности в Петербурге привёл к тому, что крематорий на Шафировском проспекте Северной столицы не справляется с работой. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам сотрудника ритуального агентства, часть гробов — около 300 — стоит на цокольном этаже крематория. Собеседник издания добавил, что там находятся в том числе ящики из досок, куда помещают безродных умерших (тех, кто оказался без родственников и без жилья), их похороны проходят за счёт государства.

Только вчера было 600, сегодня наверняка больше. Это и ковидные, и не ковидные, — цитирует его издание.

Из-за жары на территории комплекса стоит смрад от разложения тел. Бывший работник крематория заявил, что в первую волну пандемии такого количества умерших не было. Мощности крематория — около 200 тел в сутки, а привозят по 300 и больше.

По словам Александра, сотрудника крупного ритуального агентства, близкие умерших хотят побыстрее организовать прощание. Они выбирают кремацию из-за дешевизны. При этом места на кладбищах города почти закончились.

Казалось бы, если столько заказов, что крематорий не справляется, можно было бы предупреждать об этом людей, но это невыгодно, — отметил он.

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что сценарий, при котором в каждом российском городе будет построен крематорий, предоставляющий свои услуги по небольшой цене, является неприемлемым.