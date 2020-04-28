Общество

Кремль стремится поддержать не только средний класс

12:35, 28 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль при оказании поддержки населению не выделяет какой-то отдельный привилегированный класс.

Он подчеркнул, что власти стараются поддерживать абсолютно всех жителей страны.

Есть меры поддержки всему населению, и выделять только средний класс — это совершенно неверный подход, — заявил пресс-секретарь.

По его словам, в данный момент руководство страны стремится минимизировать последствия «коронавирусного кризиса» для всех россиян, не выделяя среднего класса, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сочла справедливыми предложения по продлению режима ограничений, введённых в России из-за распространения коронавируса.

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