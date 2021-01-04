Песков заявил, что его должность мешает Навке вести бизнес

https://static.news.ru/photo/82ed0ef0-4f45-11eb-b553-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что его должность не помогает, а мешает супруге, фигуристке Татьяне Навке вести свой бизнес. По его словам, основные неудобства связаны с необходимостью декларировать свои доходы.

В плане её бизнеса, в плане её работы я ей очень мешаю. Она бизнесмен, у неё есть конкуренты на рынке. Вот представьте себе, что любой бизнесмен должен себя раз в год полностью продекларировать. Вот так вот просто раскрыться, а остальные нет. Плохо? А она должна по закону, потому что она — жена госслужащего. Это чрезвычайно ей неудобно, — заявил в интервью Владимиру Соловьёву, опубликованном на его YouTube-канале, Песков.

Он также отметил, что не указывает супруге, что ей делать, а что нет. По его словам, она не делает ничего противозаконного и, будучи его женой, «уже не будет ничего противозаконного делать».

Песков признал, что, являясь высокопоставленным госслужащим, имеет высокую зарплату и жена у него тоже «не бедная», потому что «вкалывает». Заработки, по его словам, уходят в основном на образование детей.

Представитель Кремля попутно рассказал, как Татьяна Навка, «чтобы стать не бедной», работала с четырёх лет, «скиталась по миру, когда была нищая Россия». Она тогда уехала жить в США, «полола грядки, мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов Levi's или сходить в ресторан, который называется McDonald’s». Песков подчеркнул, что известность и славу его жена заработала сначала, тренируясь и выступая в США, а затем уже в выступлениях за Россию. По его словам, она «прошла очень сложный путь» и красивой жизни у неё «было очень мало».

Как писал NEWS.ru, дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова шестилетняя Надежда заняла первое место в разряде «Юный фигурист» в клубных соревнованиях по фигурному катанию. Навка отметила, что ей, как и любому родителю, приятно делиться успехами своего ребёнка, но это вовсе не означает, что её дочь занимает исключительно призовые места. Например, на соревнованиях прошлой недели Надя заняла четвёртое место.

В 2010 году Навка познакомилась с Песковым, через четыре года у пары родилась дочь. От предыдущих браков у Пескова есть трое сыновей и старшая дочь, у Навки — 20-летняя дочь Александра от брака с тренером Александром Жулиным. Свадьбу фигуристка и пресс-секретарь главы страны сыграли в 2016 году.