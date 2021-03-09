Песков: в АП понимают важность вакцинации, но это добровольная процедура

https://static.news.ru/photo/5c9a7e54-80c3-11eb-a782-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники администрации президента (АП) РФ понимают необходимость вакцинации от нового коронавируса, однако процесс получения прививки является добровольным, заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков. Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что помощник руководителя государства Максим Орешкин заразился COVID-19.

Журналисты спросили у Пескова, получил ли чиновник препарат, насколько активно вакцинируются в АП и как убеждают в важности прививки тех, кто ещё нет имеет антител. Представитель Кремля отметил, что кто не болел и те, кто не имеет в достаточной степени иммунитет, понимают необходимость вакцинации для того, чтобы активно участвовать в работе, ежедневных делах, пишет РИА Новости.

[Максим] Орешкин действительно болеет коронавирусом. Я, честно говоря, не знаю, прививался он или нет. <...> Но вместе с тем это абсолютно добровольный процесс, и, конечно, здесь никакой обязаловки нет и быть не может, — рассказал Песков.

Кроме того, в Кремле осведомлены об инициативе наказывать за распространение недостоверных сведений, которые провоцируют повышенный спрос на продукты и рост цен на них. Но, как рассказал для СМИ Песков, пока неясно, каким именно образом это предлагается сделать. Также он назвал чушью информацию издания The Wall Street Journal о якобы причастности страны к «кампании по дезинформации» о вакцинах от коронавируса, созданных на Западе. При этом ни одного конкретного доказательства связей интернет-порталов с РФ представлено не было.

Как ранее писал NEWS.ru, зампред комитета Совфеда по социальной политике Владимир Рязанский поддержал идею введения наказания за распространение недостоверных сведений, которые провоцируют повышенный спрос на продукты и рост цен на них. При этом он отметил, что законодателям необходимо определиться с тем, к какой ответственности — административной или уголовной — привлекать виновных.