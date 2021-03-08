Песков назвал чушью причастность России к критике западных вакцин от COVID

https://static.news.ru/photo/a31b229c-3b3d-11ea-9f7a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Чушью назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информацию издания The Wall Street Journal о якобы причастности страны к "кампании по дезинформации" о вакцинах от коронавируса, созданных на Западе.

По словам Пескова, США неправильно характеризуют дискуссию о вакцинах как заговор РФ.

Это чушь. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин. Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины "Спутник V" как результат усилий американских спецслужб, тогда мы с ума сойдем, потому что мы видим их каждый день и каждый час в каждом англосаксонском СМИ, - заявил чиновник в интервью WSJ.

Ранее The Wall Street Journal сообщила , ссылаясь на свои источники, что спецслужбы РФ развернули кампанию по дискредитации препарата против коронавируса, произведённого компанией Pfizer, а также других западных препаратов, при помощи СМИ в интернете. По словам неназванного представителя структуры госдепартамента США по отслеживанию дезинформации, имеется четыре интернет-ресурса, напрямую связанных с российскими спецслужбами. Речь идёт об изданиях ew Eastern Outlook, Oriental Review, News Front и Rebel Inside. Утверждается, что все эти ресурсы якобы базируются далеко за пределами США, ими владеют иностранцы, число их аудитории крайне невелико. При этом порталы активно распространяют информацию о побочных эффектах вакцины и ставят под сомнение её безопасность и надёжность.

При этом ни одного конкретного доказательства связей порталов с Росcией представлено не было.

Ранее биоинженер рассказал, опасны ли побочные эффекты после прививки от СOVID-19. Об этом пишет NEWS.ru.