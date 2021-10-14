Песков сообщил, будут ли вносить изменения в пенсионную реформу

В Кремле не намерены проводить какие-либо корректировки действующей пенсионной реформы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавние слова депутата Госдумы Светланы Журовой. Его слова приводит РИА Новости.

Подобных обсуждений в Кремле не ведётся, — сказал Песков в ответ на вопрос, обсуждается ли в Кремле вопрос корректировки пенсионной реформы.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова также прокомментировала своё интервью, в котором говорила о корректировке выплат пенсионерам. Она объяснила, что речь шла о точечных изменениях, а не о глобальном пересмотре закона, и некоторые предложения на этот счёт «будут просчитаны» правительством при доработке подзаконных актов.

До этого сообщалось, что с 1 января 2022 года страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 5,9%. Социальные пенсии и пособия по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля будут увеличены на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума. Таким образом, среднегодовой размер пенсии неработающим пожилым людям с учётом повышения составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей.