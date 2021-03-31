Песков считает, что угроза третьей волны коронавируса в РФ сохраняется

https://static.news.ru/photo/de707360-920d-11eb-a2aa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза третьей волны коронавируса в России сохраняется.

Естественно, никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус. Нет, угроза тоже сохраняется, — высказал мнение представитель Кремля.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что говорить о третьей волне коронавирусной инфекции преждевременно. Министр напомнил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снижается. Он рассказал, что на пике пандемии было развёрнуто до 279 тысяч коек для больных коронавирусом, а сегодня работа больниц возвращается к привычной деятельности. Он добавил, что сейчас число коек для COVID-пациентов равняется 120 тысячам, что всё равно является большой цифрой.

Как писал NEWS.ru, план по массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции удастся выполнить раньше августа. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал пессимистичной цель вакцинировать к августу 2021 года 60% взрослых россиян, поскольку можно сделать это гораздо раньше. Министр напомнил, что ограничений по использованию вакцины от коронавируса при наличии иммунитета в принципе нет. Мурашко считает, что в первую очередь нужно охватить тех людей, которые не защищены.

Сам глава Минздрава уже сделал прививку от коронавируса.