Песков рассказал, почему сняли с рассмотрения в ГД проект о QR-кодах

Законопроект о QR-кодах для вакцинированных и переболевших COVID в нынешнем виде не защищает от наступления негативных последствий для людей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Он добавил, что интересы людей являются приоритетом при рассмотрении сложных законопроектов, в том числе и в данном случае.

На нынешней стадии гарантировать отсутствия именно негативных последствий для людей очень сложно, поэтому было принято решение снять его с рассмотрения, — заявил Песков.

Он добавил , что президент России Владимир Путин с самого начала заявил о своей принципиальной позиции по сложным законопроектам: интересы граждан должны учитываться прежде всего.

Песков отметил, что законопроект технологически и логистически очень сложный. Он требует очень скрупулёзной экспертной проработки, которая будет продолжаться. Песков сравнил рассмотрение закона о QR-кодах с попыткой пройти между мифическими чудовищами Сциллой и Харибдой.

Это как раз та самая Сцилла и Харибда, когда нужно, с одной стороны, обеспечить защиту здоровья населения во время пандемии, а с другой стороны, не убить экономику или не создать чрезвычайных проблем для людей, — резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения в Гоcдуме. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Он напомнил, что о недопустимости опрометчивых решений ранее предупредил президент Влaдимир Путин. По словам Володина, данное решение — результат диалога между Госдумой и правительством. При этом учитывались мнения регионов и обращения граждан, подчёркивает спикер.