Песков рассказал о плане действий в случае заражения Путина коронавирусом

Вокруг президента РФ Владимира Путина работает необходимое количество специалистов, которые обеспечивают эпидемиологическую безопасность главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он признал, что в администрации президента сотрудники тоже погибают от коронавируса. На вопрос, есть ли какой-либо план действий на случай, если кто-то заразит российского лидера COVID-19, Песков ответил: «Ну, слушайте — он же Путин, кто его заразит?»

Об этом не хочется ни думать, ни говорить. Второе — именно поэтому вокруг него работает необходимое количество специалистов и медиков <...>, которые обеспечивают его эпидемиологическую безопасность, — отметил представитель Кремля в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

Пресс-секретарь добавил, что в администрации президента сотрудники также погибают от коронавируса. По его словам, некоторых работников переводят на удалёнку.

У нас работает очень много молодых людей, и кто-то не хочет прививаться. Мы их убеждаем. Приходят и печальные новости — люди умирают, у нас тоже умирают, у наших сотрудников погибают родственники. Поскольку у нас непрерывное производство, мы не прерываемся, все локдауны работаем, — сообщил Песков.

Он добавил, что большинство сотрудников администрации уже или переболели COVID-19, или вакцинировались, а некоторые сделали и то и другое.

Ранее Владимир Путин рассказал, как проходил ревакцинацию и испытания назальной вакцины от коронавируса. По словам президента, сначала он ревакцинировался, а после принял участие в испытаниях назальной вакцины. Введение препарата осуществил замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов. При этом глава государства отметил, что ему ввели порошок назальной формы.

Путин добавил, что после испытаний не было никаких побочных эффектов и он даже позанимался спортом утром следующего дня. Президент впервые вакцинировался против коронавируса весной 2021 года. Он выбрал препарат «Спутник V».