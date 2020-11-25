Песков рассказал, как власти не допускают коллапса во время пандемии

https://static.news.ru/photo/b4d51b92-2f06-11eb-8434-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работа федеральных и региональных властей во время пандемии коронавирусной инфекции позволяет оперативно устранять проблемы и избежать коллапса в системе здравоохранения. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, существует федеральный план и работа губернаторов на местах.

Всё это есть, всё это реализуется. Именно это не позволяет случиться коллапсу в здравоохранении, именно это позволяет достаточно оперативно и эффективно ликвидировать какие-то узкие моменты, проблемные моменты, которые случаются то в этом, то в том регионе, — цитирует Пескова ТАСС.

Он подчеркнул, что существует точечные меры по противодействию COVID-19, которые дают результаты в определённых регионах, что позволяет сократить распространение инфекции. В разных регионах динамика разнонаправленная: где-то интенсивность заболеваемости падает, а где-то продолжает расти.

Это реальность, с которой нам надо жить, это реальность, которая заставляет федеральные власти, региональные власти работать в круглосуточном режиме, — отметил представитель Кремля.

Журналисты спросили у Пескова, какие настроения власти фиксируют в обществе на фоне распространения COVID-19.

Естественно, тревогу и пессимизм в связи с тем, что по стране, как и по всему миру, идёт пандемия, — ответил пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что в условиях пандемии невозможно избежать её влияния на настроения в обществе.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в России из больниц были выписаны 25 748 пациентов, переболевших коронавирусом. Число победивших болезнь россиян достигло 1 660 419 человек. За последние 24 часа было выявлено 23 675 заболевших, с начала пандемии заразились 2 162 503 гражданина РФ. За сутки скончались 507 пациентов с COVID-19, жертвами инфекции за всё время стали 37 538 россиян.