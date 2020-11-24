В России за сутки от коронавируса вылечились 25 748 человек

https://static.news.ru/photo/2261beba-2ef6-11eb-a643-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки из российских больниц по выздоровлении были выписаны 25 748 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

К сегодняшнему дню число победивших болезнь россиян выросло до 1 660 419 человек.

Как отметили в оперштабе, за последние 24 часа в стране выявили 23 675 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в РФ 2 162 503 гражданина заболели COVID-19.

Кроме того, представители оперативного штаба подчеркнули, что в течение прошедших суток в стране умерли 507 пациентов с коронавирусом. В общем жертвами инфекции с начала пандемии стали 37 538 россиян.

Как ранее передавал NEWS.ru, ответственность за то, что Россия никак не выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом, несут конкретные люди, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций врач-инфекционист Георгий Викулов.

По мнению врача, обязательным требованием для всех сегодня является ношение масок и перчаток. Только ответственный подход к этим требованиям является условием успешной борьбы с COVID-19, считает он.