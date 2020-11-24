Инфекционист назвал людей, мешающих выходу РФ на плато по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/6f0ab23c-2ec2-11eb-9d17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ответственность за то, что Россия никак не выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом, несут конкретные люди, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций врач-инфекционист Георгий Викулов.

По мнению врача, обязательным требованием для всех сегодня является ношение масок и перчаток. Только ответственный подход к этим требованиям является условием успешной борьбы с COVID-19, считает он. В то же время ответственность за рост числа заболевших и «отложенный» выход на плато несут конкретные люди — те, кто игнорирует требования, сказал Викулов в эфире радио Sputnik.

Совершенно вопиющими являются откровенно воинственные случаи, отметил он, когда люди не просто отказываются носить маски и перчатки, но и пишут жалобы в Роспотребнадзор. Заставить всех соблюдать требования могут только более высокие штрафы, но вместе с тем людей не стоит массово наказывать, уверен Викулов.

У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актёров и известных людей, а не запугивать всех. Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики, — сказал инфекционист.

По его мнению, службы охраны и проверяющие не должны пускать в метро или торговые центры людей без масок, что также поможет предотвратить конфликты, участниками которых становятся люди без средств защиты.

Как сообщал NEWS.ru, 17 ноября в Санкт-Петербурге убили мужчину в результате конфликта, возникшего из-за просьбы надеть маску. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Примечательно, что погибший соблюдал все требования и сделал замечание а общественном транспорте мужчине и женщине, которые были без масок.