В Петербурге мужчину убили из-за маски

https://static.news.ru/photo/81df66ca-2afb-11eb-954a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге убили мужчину в результате конфликта, возникшего из-за просьбы надеть маску. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

Инцидент произошёл вечером 17 ноября. Потерпевший — житель Ленобласти — возвращался с корпоратива и в маршрутном такси повздорил с мужчиной и женщиной, сделав им замечание по поводу отсутствия масок.

Конфликт между потерпевшим и другим мужчиной продолжился после поездки. Итогом стало ножевое ранение, от которого потерпевший скончался. Его тело было обнаружено в Индустриальном переулке.

Подозреваемым в убийстве является 40-летний уроженец Оренбургской области. По данным полиции, он ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков, сообщает ТАСС.

В Санкт-Петербурге ношение масок в общественном транспорте является обязательным для всех пассажиров.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал прекратить дискуссии на тему полезности масок для профилактики заражения коронавирусом. Политик отметил, что маска является «лишним барьером» на пути вируса и снижает риск заражения. Она не даёт полной защиты, но препятствует попаданию в организм значительного количества микрокапель, в которых и присутствует инфекция.