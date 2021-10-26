Песков рассказал, как Путин относится к отмене поездок за рубеж из-за COVID

Пандемия коронавируса создаёт ту реальность, в которой приходится жить всем, включая президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, как глава государства реагирует на отмену зарубежных поездок в связи с эпидситуацией, сообщает ТАСС.

Конечно, очные контакты всегда лучше, но существуют реальные условия <...>, реальная пандемия, эпидемиологическая опасность. Это та реальность, в которой приходится жить всем, в том числе и президенту, — сказал Песков.

Он добавил, что в зарубежных поездках Путина туристическая составляющая является минимальной или отсутствует вовсе.

В среду, 27 октября, президент России по видеосвязи примет участие в Восточноазиатском саммите, который в этом году проводится под председательством Брунея.

Ранее Песков заверил, что власти не планируют водить запреты на поездки и путешествия россиян в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. По его словам, этого права россиян не будут лишать, даже несмотря на опасения эпидемиологов. Он также рассказал, что президент в этот период продолжит работу в дистанционном формате.