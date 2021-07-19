Песков: дело Калви не повлияет на инвестклимат в России

Решение суда по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви не сможет оказать глобального влияния на бизнес-сообщество в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Отдельно взятое дело не может иметь глобального [влияния], — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Россия принимает системные меры для создания инвестиционной привлекательности. Это гораздо более важный процесс.

Песков также напомнил, что иностранные предприниматели на встречах с президентом России Владимиром Путиным неоднократно поднимали вопрос о Калви. При этом глава государства говорил о невозможности вмешательства в судебные дела.

Будем надеяться на то, что решение суда не заставит себя ждать и что ситуация разрешится, — сказал в заключение Песков.

Дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» было возбуждено в феврале 2019 года. По версии следствия, Калви вместе с партнёрами по бизнесу организовал схему хищения денежных средств при выдаче кредита ПКБ в 2015 году. Они убедили акционеров «Восточного» проголосовать за заключение соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга банку были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group.

Ценные бумаги были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости 600 тысяч, утверждает следствие. Согласно результатам независимой экспертизы, организованной защитой, рыночная их стоимость — 3,8 млрд рублей.

Всем фигурантам вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Никто из них вину не признал. Следствие, в свою очередь, считает, что она доказана и подсудимым должен быть вынесен обвинительный приговор. Рассмотрение дела в суде продолжается.