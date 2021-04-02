Песков прокомментировал слова Мединского о великорусских землях за рубежом

https://static.news.ru/photo/89a15db8-93de-11eb-ad07-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение помощника президента Владимира Мединского задуматься о том, как великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и Белоруссии является «научными изысканиями». Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

На повестке дня нет такого вопроса. Это научные изыскания, — цитирует его «Интерфакс».

Мединский предложил подумать, «как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии» на заседании в Совете Федерации, где сенаторы и представители министерств обсуждали «схватку за историю» и «войну памяти» в контексте противостояния России и Запада.

Мединский также заявил, что «фальсификация истории – это не цель, а средство». По его мнению, в Запад хочет промыть россиянам мозги с помощью истории, чтобы россияне добровольно захотят «отдать обратно Курилы, Калининград, Карелию и Выборг».

Как писал NEWS.ru, ранее Мединский заявил, что попытки лидеров западных стран разговаривать с Россией «языком силы», в стиле фултонской речи Черчилля, — бесперспективны и рассчитаны в основном на то, чтобы переключить внимание избирателей внутри страны.