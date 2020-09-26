Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/5c64d342-0177-11eb-ae69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предметом особого внимания оперштабов и самих россиян должен стать показатель количества инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в разных регионах существует разная ситуация с коронавирусной инфекцией, губернаторы действуют, исходя из ситуации. Песков напомнил, что во время пандемии коронавируса они стали обладателями особых полномочий.

Действительно, растёт количество инфицированных, это предмет для особого внимания. Главное — особого внимания не только штабов соответствующих, но и граждан, — рассказал Песков.

Он подчеркнул, что россияне должны соблюдать перчаточный и масочный режимы.

NEWS.ru писал, что следующее плато по коронавирусной инфекции ожидается в октябре. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Эксперты отмечают, что показатели распространения вируса не могут вернуться к цифрам, зарегистрированным весной.

На 28 сентября в России насчитывается 1 159 573 заболевших COVID-19. За прошедшие сутки из больниц были выписаны 2702 россиянина. В течение последних 24 часов умер 61 пациент с коронавирусом. Жертвами болезни за всё время стали 20 385 россиян, смогли победить вирус 945 920 граждан РФ.