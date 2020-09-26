Роспотребнадзор: новое плато по коронавирусу ожидается в октябре

Следующее плато по коронавирусной инфекции нового типа на территории России ожидается в октябре. Об этом в разговоре с журналистами сообщили эпидемиологи Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что рост заболеваемости коронавирусом в стране продолжается. Неделю назад было отмечено 6196 новых случаев заражений, на 27 сентября — 7867.
Эксперты подчеркнули, что в стране показатели по распространению COVID-19 уже не смогут вернуться к цифрам, которые были продемонстрированы в весенний период.
Новое плато ожидается в октябре, —
цитируетсообщение РИА Новости.
Как передавал NEWS.ru, на 28 сентября в России насчитывается 1 159 573 заболевших коронавирусом.
За прошедшие сутки из больниц по выздоровлении были выписаны 2702 россиянина. Всего болезнь смогли победить 945 920 граждан РФ.
В течение последних 24 часов в России умер 61 пациент с ранее диагностированным заражением COVID-19. В общей сложности жертвами пандемии стали 20 385 россиян.
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