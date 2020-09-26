Роспотребнадзор: новое плато по коронавирусу ожидается в октябре

https://static.news.ru/photo/c6526614-016f-11eb-b419-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следующее плато по коронавирусной инфекции нового типа на территории России ожидается в октябре. Об этом в разговоре с журналистами сообщили эпидемиологи Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости коронавирусом в стране продолжается. Неделю назад было отмечено 6196 новых случаев заражений, на 27 сентября — 7867.

Эксперты подчеркнули, что в стране показатели по распространению COVID-19 уже не смогут вернуться к цифрам, которые были продемонстрированы в весенний период.

Новое плато ожидается в октябре, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как передавал NEWS.ru, на 28 сентября в России насчитывается 1 159 573 заболевших коронавирусом.

За прошедшие сутки из больниц по выздоровлении были выписаны 2702 россиянина. Всего болезнь смогли победить 945 920 граждан РФ.

В течение последних 24 часов в России умер 61 пациент с ранее диагностированным заражением COVID-19. В общей сложности жертвами пандемии стали 20 385 россиян.