В России за сутки выявили 8135 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/22f660c6-015e-11eb-8418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 8135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 28 сентября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости коронавирусом в стране продолжается. Неделю назад было отмечено 6196 новых случаев заражений, на 27 сентября — 7867.

В оперштабе отметили, что теперь в стране с начала пандемии насчитывается 1 159 573 заболевших. За прошедшие сутки из больниц по выздоровлении были выписаны 2702 россиянина. Всего болезнь смогли победить 945 920 граждан РФ.

Также подчёркивается, что в течение последних 24 часов в России умер 61 пациент с ранее диагностированным заражением COVID-19. В общей сложности жертвами пандемии стали 20 385 россиян.

Как ранее писал NEWS.ru, за минувшие сутки в Новой Зеландии не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

За прошедшие выходные в стране было зарегистрировано три официальных случая заражения, однако все заболевшие приехали из-за границы: с Тайваня, из России и Германии.