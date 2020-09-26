В Новой Зеландии зафиксирован нулевой рост заражаемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/07fe5220-015d-11eb-af29-fa163e074e61_660.jpg Окленд (Новая Зеландия) Фото: Wilson/Xinhua/Global Look Press

За минувшие сутки в Новой Зеландии не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

За прошедшие выходные в стране было зарегистрировано три официальных случая заражения, однако все заболевшие приехали из-за границы: с Тайваня, из России и Германии, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Новой Зеландии.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день с начала пандемии в стране было выявлено 1833 случая заражения COVID-19, 1753 человека уже выздоровели, скончались 25 пациентов.

На данный момент лишь один человек находится на стационарном лечении с COVID-19. 55 пациентов проходят лечение амбулаторно, 18 человек находятся на карантине.

11 августа в Новой Зеландии были выявлены четыре случая заражения COVID-19. С 12 августа были введены ограничения для противодействия эпидемии, они были сняты 22 сентября по всей стране за исключением Окленда, где они будут сохраняться до 5 октября.

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