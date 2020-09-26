Роспотребнадзор дал новые рекомендации пожилым из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/4f86c678-0152-11eb-ace5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Людям старше 60 лет необходимо носить маски, как можно чаще мыть руки с мылом и стараться не посещать общественные места в целях профилактики коронавируса. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Те, кто старше 60 лет, люди «серебряного возраста», — в группе особого риска. Пользуйтесь масками в местах массового скопления людей — в общественном транспорте, магазине, при посещении банка или МФЦ. Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков. Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна, — сказано в сообщении.

Помимо этого, в Роспотребнадзоре настоятельно порекомендовали пожилым гражданам попросить помогать им с оплатой коммунальных услуг и покупкой продуктов дистанционно.

Если люди «серебряного возраста» заметили у себя кашель или чихание, нужно прикрывать рот одноразовыми бумажными платочками, которые следует сразу же выбрасывать после использования.

Влажными салфетками с антибактериальным составом рекомендуется протирать поверхности предметов: телефоны, сумки, книги.

При этом пожилым, у которых родственники вернулись из других стран и у них появились признаки простуды, следует прекратить с ними общение и настоятельно требовать обратиться к врачу.

В случае если пожилой человек сам почувствовал себя нехорошо, неважно, связано это с простудой или другими заболеваниями, в поликлинику идти не стоит. Врача нужно вызвать на дом.

В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Неделю назад было отмечено 6196 новых случаев заражений, на 27 сентября медики выявили 7867 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 1 151 438 человек.

Как писал NEWS.ru, наступление сезона ОРВИ чревато и усилением распространения коронавируса. Чтобы защитить свой организм, нужно придерживаться пяти основных правил.