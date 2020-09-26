Эксперты прогнозируют продление коронавирусных ограничений до 2022 года

https://static.news.ru/photo/67c36b78-0126-11eb-8dae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне будут жить в условиях ограничений по коронавирусу до тех пор, пока коллективная иммунная прослойка не достигнет 60–70%. Регионы снова возвращаются к ограничительным мерам.

Новый всплеск коронавируса обусловлен наступлением сезона ОРВИ и несоблюдением правил эпидемиологической безопасности, считают эксперты. Ситуация может стабилизироваться только к весне, а на формирование необходимого коллективного иммунитета уйдёт два года, приводят мнение специалистов «Известия».

Главным показателем станет то, как с происходящим будет справляться система здравоохранения. Её перегрузка станет поводом для повторного введения карантина, считает член комитета ГД по здравоохранению Борис Менделевич.

Рост заболеваемости коронавирусом в стране продолжается. Неделю назад было отмечено 6196 новых случаев заражений, на 27 сентября — 7867.

Риск распространения коронавируса в регионах остаётся на уровне весны, так как там не сформировалась коллективная иммунная прослойка, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского вирусолог Александр Лукашев. Но к весне-лету 2021 года инфекция станет куда меньшей проблемой, чем сегодня, считает вирусолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что наступление сезона ОРВИ чревато и усилением распространения коронавируса. Чтобы защитить свой организм, нужно придерживаться пяти основных правил.