«Вирусы активно разрушаются»: врач дал советы по защите от COVID-19

Наступление сезона ОРВИ чревато и усилением распространения коронавируса. Чтобы защитить свой организм, нужно придерживаться пяти основных правил.
Во-первых, нужно пить много жидкости. Вирусы активно разрушаются от большого количества выпитой жидкости, так как не выдерживают гидравлического удара, советует врач-отоларинголог Владимир Зайцев.
Выбирайте любые чаи, которые вам нравятся, — приводит рекомендацию медика радио Sputnik.
Во-вторых, нужно обеспечить организм большим количеством витамина С. Источником большого количества витамина являются киви, имбирь, цитрусовые, квашеная капуста.
Третье правило — добавлять в воду половину лимона и пить её небольшими глотками между приёмами пищи.
В-четвёртых, в рационе должно содержаться большое количество зелени, чтобы очищать желудочно-кишечный тракт.
Пятое правило — при первых признаках недомогания нужно сразу обратиться к врачу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новая коронавирусная инфекция (COVID-19) может отразиться на работе многих внутренних органов и «напомнить» о себе осложнениями в работе сердца спустя несколько месяцев после того, как человек перенёс недуг. По мнению медиков, проблемы могут обнажиться даже в случае лёгкой формы COVID-19.