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«Вирусы активно разрушаются»: врач дал советы по защите от COVID-19

03:36, 28 сентября 2020
Фото: Anatoly Prososov/Russian Look/Global Look Press

Наступление сезона ОРВИ чревато и усилением распространения коронавируса. Чтобы защитить свой организм, нужно придерживаться пяти основных правил.

Во-первых, нужно пить много жидкости. Вирусы активно разрушаются от большого количества выпитой жидкости, так как не выдерживают гидравлического удара, советует врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Выбирайте любые чаи, которые вам нравятся,приводит рекомендацию медика радио Sputnik.

Во-вторых, нужно обеспечить организм большим количеством витамина С. Источником большого количества витамина являются киви, имбирь, цитрусовые, квашеная капуста.

Третье правило — добавлять в воду половину лимона и пить её небольшими глотками между приёмами пищи.

В-четвёртых, в рационе должно содержаться большое количество зелени, чтобы очищать желудочно-кишечный тракт.

Пятое правило — при первых признаках недомогания нужно сразу обратиться к врачу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новая коронавирусная инфекция (COVID-19) может отразиться на работе многих внутренних органов и «напомнить» о себе осложнениями в работе сердца спустя несколько месяцев после того, как человек перенёс недуг. По мнению медиков, проблемы могут обнажиться даже в случае лёгкой формы COVID-19.

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