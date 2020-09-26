«Вирусы активно разрушаются»: врач дал советы по защите от COVID-19

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Врач-невролог рассказал о существовании нетипичных признаков инсульта. По его словам, большинство россиян знают лишь о главных симптомах, к которым относятся асимметрия лица, расстройство речи и нарушения равновесия. Однако есть ещё ряд неочевидных признаков, которые сигнализируют об опасном состоянии.

О приближающемся ударе может свидетельствовать высокое давление, покалывания в области щеки, языка, слабость в кисти, опущение уголков рта и выпадение полей зрения, рассказал URA.RU доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ...