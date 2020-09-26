COVID-19 может напомнить о себе спустя месяцы проблемами с сердцем

https://static.news.ru/photo/6fa966ae-00da-11eb-915c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) может отразиться на работе многих внутренних органов и «напомнить» о себе осложнениями в работе сердца спустя несколько месяцев после того, как человек перенёс недуг. По мнению медиков, проблемы могут обнажиться даже в случае лёгкой формы COVID-19.

Результаты исследований показывают, что о пагубном влиянии заболевания на организм свидетельствуют ряд симптомов: одышка, боли в груди и учащённый пульс, пишет газета The Wall Street Journal. Больше миллиона человек в мире погибли после заражения COVID-19. Наибольшее число смертей зафиксировано в Соединённых Штатах (209 230).

На втором месте по числу смертей находится Бразилия (141 441), на третьем — Индия (94 971), на четвёртом — Мексика (76 243), на пятом — Великобритания (41 971). Россия находится на 12 строчке рейтинга: на территории страны скончались 20 324 человека, заразились 1 151 438 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Великобритании объявило о намерении добиться мирового лидерства в сфере геномной медицины. Минздрав Соединённого Королевства представил новую национальную стратегию, согласно которой должно значительно вырасти число британцев, которых будут лечить с учётом генетических особенностей.