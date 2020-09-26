Число погибших от COVID-19 перевалило за миллион

https://static.news.ru/photo/333d8350-00d8-11eb-b7b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aslam Iqbal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Больше миллиона человек в мире погибли после заражения коронавирусом. Наибольшее число смертей зафиксировано в Соединённых Штатах (209 230 погибших).

На втором месте по числу смертей находится Бразилия (141 441 погибший), на третьем — Индия (94 971), на четвёртом — Мексика (76 243), на пятом — Великобритания (41 971). Россия находится на 12 строчке рейтинга: на территории страны скончались 20 324 человека, а заразились — 1 151 438 человек.

Об этом сообщается на сайте Worldometers, на который попадает информация Всемирной организации здравоохранения, а также данные национальны ведомств.

Как рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, для оценки волны заражений коронавирусом следует исходить из соотношения между числом заболевших и выздоровевших. Она добавила, что второй волной неправильно называть осенний рост числа заразившихся COVID-19. Вирусолог Анатолий Альтштейн согласился с экспертом, заявив, что в РФ пока не завершилась первая волна COVID-19, хотя некоторый подъём заболеваемости наблюдается.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок, писал NEWS.ru.