Великобритания собралась стать мировым лидером в сфере геномной медицины

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Правительство Великобритании объявило о намерении добиться мирового лидерства в сфере геномной медицины. Минздрав Соединённого Королевства представил новую национальную стратегию, согласно которой должно значительно вырасти число британцев, которых будут лечить с учётом генетических особенностей.

Геномика имеет потенциал для того, чтобы определить будущее здравоохранения, предлагая пациентам лучшую медицинскую помощь, которая будет предиктивной, превентивной и персонализированной. Соединённое Королевство уже является признанным мировым лидером в геномике, а новая стратегия позволит нам пойти еще дальше и действовать быстрее, — цитирует министра здравоохранения Мэтта Хэнкока РИА Новости.

Секвенирование человеческого генома становится всё более доступной процедурой благодаря постоянно обновляющимся технологиям в этой области. К 2024 году британские власти намерены определить геномную последовательность у порядка 5 млн поданных королевы Елизаветы II, что поможет медикам назначать индивидуальное лечение пациентам. Планируется также наладить коммуникацию между специализирующимися на геномике учёными и практикующими врачами.

Национальная стратегия Великобритании также предполагает, что в стране будет проводится больше научных исследований, нацеленных на выявление генетической природы инфекционных и онкологических заболеваний, включая редкие. Одним из таких исследований стал проект Эдинбургского университета, который намерен секвенировать геномы 20 тысяч британцев, переболевших COVID-19 в тяжёлой форме, и 15 тысяч человек, перенёсших инфекцию в лёгкой форме. Учёные хотят найти гены, определяющие риск развития осложнений.

Ранее NEWS.ru писал о проекте новосибирских учёных, которые выращивают генетически модифицированных мышей для изучения коронавирусной инфекции.