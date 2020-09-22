Особый ген: сибирские учёные выводят уникальных мышей для изучения COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в России растёт. Согласно официальной статистике, если в августе каждый день выявляли более четырёх тысяч новых заболевших, в конце сентября эта цифра выросла до шести тысяч. Врачи прогнозируют, что с наступлением холодного сезона заболеваемость начнёт увеличиваться еще сильнее. Коронавирус остаётся пока плохо изученным заболеванием, проверенного способа лечения которого не существует. Чтобы исправить ситуацию, сибирские учёные создают уникальных мышей, которые болеют COVID-19 так же, как и люди. NEWS.ru ознакомился с уникальным экспериментом новосибирских исследователей.

Сибирские учёные из ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» объявили, что к началу следующего года они выведут линию мышей, восприимчивых к COVID-19. Сейчас грызуны не болеют новым типом вируса и даже не являются его переносчиками. При этом коронавирусами других типов — SARS и MERS — мышей заразить можно, но болезнь протекает в лёгкой форме.

Проект поддержал Российский фонд фундаментальных исследований. Помимо ФИЦ ИЦиГ СО РАН, в нём также участвует Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

NIAID-RML/Keystone Press Agency/Global Look Press

Научный эксперимент над животными начался ещё в июне этого года. Как сообщил в беседе с NEWS.ru, заведующий отделом молекулярных механизмов онтогенеза ФИЦ ИЦиГ СО РАН, доктор биологических наук Олег Серов, учёные применяют технологию адресного изменения генома у животных.

На коронавирусе есть шипы. Их видело большинство на картинке. На них присутствует белок, который взаимодействует с поверхностью клетки при заражении. Чтобы этот процесс произошёл, нужен всего один ген. У человека и мыши они устроены по-разному. Поэтому люди хорошо восприимчивы к вирусу, а животные полностью от него защищены. Олег Серов заведующий отделом молекулярных механизмов онтогенеза ФИЦ ИЦиГ СО РАН доктор биологических наук заведующий отделом молекулярных механизмов онтогенеза ФИЦ ИЦиГ СО РАН доктор биологических наук

Учёные из ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» намерены полностью заменить в мышах их ген на человеческий. Если это удастся сделать, грызуны начнут болеть COVID-19 со всеми симптомами, характерными для людей.

Чтобы этот эксперимент завершился удачно, необходим ряд исследований, сообщил Серов. Они займут ещё около пяти месяцев.

Когда линия мышей, восприимчивых к COVID-19, будет полностью готова, учёные будут специально заражать грызунов новым штаммом коронавируса и анализировать, как протекает заболевание. При помощи этих исследований специалисты планируют изучить механизмы болезни. Это поможет изобрести лекарство от коронавируса и новые вакцины.

Пока COVID-19 остаётся большой загадкой для учёных, сообщает Олег Серов. Например, непонятно, почему одни люди в большей степени восприимчивы к инфекции, чем другие. Разнообразие симптоматики также остаётся предметом дискуссий. У одних людей поднимается температура при заражении, у вторых появляется лихорадка и кашель, у третьих лишь пропадают вкусовые ощущения и обоняние, а четвертые вообще не ощущают никаких проявлений.

Сотрудники ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» создали первых в России трансгенных мышей, восприимчивых к новому коронавирусу. ФИЦ ИЦиГ СО РАН

Главная сложность заключается в том, что заболевание новое. Человечество с ним раньше не встречалось. Оно «живёт» по неизвестным науке законам, — сообщил Серов.

Похожий эксперимент сибирские учёные провели недавно. При помощи адресного изменения генома они создали мышей, больных тяжёлой формой умственной отсталости. Соответствующая научная работа будет защищена в начале октября. Учёные установили, что у страдающих этой патологией один из генов полностью отсутствует. Его также «вырезали» из генома мыши. В итоге была выведена линия грызунов, пригодных для исследования опасного заболевания.

При этом врач-инфекционист Валерий Безносенко заявил в беседе с NEWS.ru, что исследовать человеческие инфекции на мышах некорректно. Их организмы значительно различаются, и механизмы распространения заболевания не могут быть идентичны.

Между тем китайские учёные ещё в начале июля объявили о создании генно-модифицированных мышей, которые восприимчивы к коронавирусу. Сейчас на них проводятся исследования механизмов распространения заболевания. О результатах пока не сообщается.