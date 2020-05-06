Песков прокомментировал признание фейком версии о происхождении COVID-19

https://static.news.ru/photo/98e41bd6-8f92-11ea-a5cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас нельзя наверняка сказать, как возник коронавирус. Так он прокомментировал признание Генпрокуратурой недостоверными данные об искусственном происхождении COVID-19.

По его словам, вирус новый и его сейчас изучают учёные всего мира. Однако на данный момент ни о кого нет детальной информации о нём. Поэтому не следует делать однозначных заявлений, передаёт «Интерфакс».

Однозначных заявлений вообще сейчас не может быть, потому что по-прежнему происходит изучение этого коронавируса. Происходит обмен информацией, международное сотрудничество, Российская Федерация находится в активном сотрудничестве с коллегами, с партнёрскими государствами, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура России признала недостоверной информацию об искусственном создании коронавируса, распространяемую в Интернете, и потребовала от Роскомнадзора ограничить к ней доступ пользователей.

В ведомстве пояснили, что речь идёт о нескольких видеороликах, размещённых на YouTube и в соцсети «Одноклассники». В них утверждается, что COVID-19 представляет собой генно-модифицированное биологическое оружие, якобы специально созданное для чипирования населения и установления глобального мирового порядка, а также для уничтожения людей путём заражения под видом вакцинации.

Накануне в эфире государственного телеканала «Россия 24» режиссёр Никита Михалков рассказал о чипировании людей через вакцину от коронавируса. Когда канал снял передачу с эфира, он обвинил СМИ в попытке скрыть «неудобную правду» о пандемии коронавируса.