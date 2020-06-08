Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

https://static.news.ru/photo/2b4a80e2-a9c3-11ea-97c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Klein/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.

Президент знаком с этой ситуацией, он знаком и с аргументацией самого Никиты Михалкова, и с аргументацией канала, — рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом Песков добавил, что не знает, общался ли глава государства с Михалковым после этого скандала, передаёт телеканал «360».

Ранее режиссёр Никита Михалков обвинил в цензуре государственный телеканал «Россия 24», где были сняты с эфира повторы его программы «Бесогон ТВ». В передаче речь шла о вероятной связи Билла Гейтса с распространением коронавируса, всеобщем чипировании и «числе зверя». По мнению Михалкова, глобальная цель американского миллиардера, разрабатывающего вакцину от COVID-19, заключается в сокращении населения планеты.

Ему ответил телеведущий Владимир Познер, который заявил, что рад столкновению деятеля кино с цензурой, так как он всегда был представителем элиты.

Как писал NEWS.ru, первый зампред Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко прокомментировал высказывания о чипировании людей через вакцину от коронавируса. Он заявил, что это «абсолютный бред».