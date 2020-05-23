Онищенко назвал заявления о чипировании «шизофреническим бредом»

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Первый зампред Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко прокомментировал высказывания о чипировании людей через вакцину от коронавируса. Он заявил, что это — «абсолютный бред».

По его словам, такие сведения являются «неуклюжим заказом» в отношении вакцин от COVID-19. Если бы кто-то хотел чипировать людей, давно бы сделал это при помощи прививки от гриппа, передаёт НСН.

Необходимости в этом «жидком чипировании» нет никакой, кроме шизофренического бреда отдельных товарищей, которые далеки от проблем медицины и задач спецслужб. У нас есть правовая база, чтобы отсекать такую бредовую информацию и блокировать заведомо ложную информацию, а людей, которые её распространяют, — подчеркнул он.

Врач уверен, что россияне положительно отнесутся к вакцинации от коронавируса, так как понимают, что она необходима.

Ранее NEWS.ru писал, что режиссёр Никита Михалков обвинил в цензуре государственный телеканал «Россия 24», где были сняты с эфира повторы его программы «Бесогон ТВ». В передаче речь шла о вероятной связи Билла Гейтса с распространением коронавируса, всеобщем чипировании и «числе зверя». По мнению Михалкова, глобальная цель американского миллиардера, разрабатывающего вакцину от COVID-19, заключается в сокращении населения планеты. Его позицию поддержал депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

О санкциях Генпрокуратуры в связи с распространением в федеральном телевизионном эфире подобной информации официально не сообщалось.