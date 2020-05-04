Телепередача Михалкова останется в эфире после выпуска о чипировании

https://static.news.ru/photo/c5eb8108-8e04-11ea-b022-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеканал «Россия 24» не планировал отказываться от передачи «Бесогон ТВ». Несколько повторов эпизода, в котором режиссёр Никита Михалков говорил о связи миллиардера Билла Гейтса и коронавируса, всеобщем чипировании и «числе зверя», телеканал показал ночью или вовсе исключил из сетки вещания.

Никаких разговоров о том, что программа может быть снята с эфира, не ведётся, — сообщает издание «Подъём» со ссылкой на источник в руководстве «России 24».

Программа «Бесогон ТВ» начала выходить на круглосуточном новостном канале ВГТРК в 2014 году, его выпуски дважды снимали с эфира до инцидента в мае 2020-го.

Как писал NEWS.ru, 2 мая Михалков обвинил телеканал в попытке скрыть «неудобную правду» о пандемии коронавируса. По мнению режиссёра, распространившего популярную конспирологическую теорию в федеральном эфире, снятие части повтором его передачи с эфира показало, что «есть неприкосновенные». Михалков заявил, что, вероятно, должен будет покинуть канал, которому оказалось неудобно его мнение.