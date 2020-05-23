Познер ответил Михалкову и рассказал о цензуре в России

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Телеведущий Владимир Познер опубликовал свою переписку с Никитой Михалковым, в которой он комментирует передачу режиссёра. В письме он заявил, что рад столкновению деятеля кино с цензурой, так как он всегда был представителем элиты.

Журналист отметил, что имел дело с цензурой как в советское время, так и в современной России.

Я, например, не могу пригласить в свою программу [политика] Алексея Навального (в скобках замечу, что не являюсь его сторонником, даже наоборот, но считаю его фигурой, мнение которой зритель имеет право знать). Я рад, что Вы испытали цензуру, потому что уверен, что никогда от неё Вы не страдали. <...> Как мне кажется, полезно такому человеку, как Вы, испытать её действие. Согласитесь, оскорбительно и мерзко, — написал он в письме, которое приводится на его официальном сайте.

Телеведущий признался, что не смотрит «Бесогон» и его взгляды диаметрально противоположны позиции Михалкова. Режиссёр ответил, что суждения Познера о его столкновении с цензурой легкомысленны, так как в его фильмы вносились правки.

Публикацию письма ведущий объяснил нецензурным обращением к нему в новом выпуске «Безогона». Он связал это с нелесными высказываниями в адрес программы, которые сделал в эфире «Эха Москвы».

Ранее NEWS.ru писал, что режиссёр Никита Михалков обвинил в цензуре государственный телеканал «Россия 24», где были сняты с эфира повторы его программы «Бесогон ТВ». В передаче речь шла о вероятной связи Билла Гейтса с распространением коронавируса, всеобщем чипировании и «числе зверя». По мнению Михалкова, глобальная цель американского миллиардера, разрабатывающего вакцину от COVID-19, заключается в сокращении населения планеты.

О санкциях Генпрокуратуры в связи с распространением в федеральном телевизионном эфире подобной информации официально не сообщалось.