Михалков обвинил Билла Гейтса в намерении чипировать людей

https://static.news.ru/photo/17e81a62-8c97-11ea-b6d6-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Qin Lang/Xinhua/Global Look Press

Российский актёр и режиссёр Никита Михалков уверен, что основатель Microsoft Билл Гейтс намерен чипировать человечество. По мнению Михалкова, глобальная цель американского миллиардера, разрабатывающего сейчас вакцину от коронавируса, заключается в сокращении населения планеты.

Это не прививка в нашем понимании! Это чипирование! В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа. Общая цель — это сокращение человечества, слишком много потребляющего кислорода, пищи и всего остального, — заявил режиссёр в своей программе «Бесогон ТВ».

Михалков также продемонстрировал патент от компании, основанной Гейтсом, которая сейчас активно работает над созданием коронавирусной вакцины. Номер этого патента — WO/2020/060606 — очень насторожил режиссёра, так как он схож с описанным в Библии «числом зверя».

Как писал NEWS.ru, Билл Гейтс, вместе с женой пожертвовавший $250 миллионов на разработку вакцины от коронавируса, назвал два года «реальным сроком», который потребуется на разработку и выпуск препарата. Основатель Microsoft отметил, что как бы ни хотелось ужать временные рамки, нельзя обойтись без трёхфазовой процедуры апробирования и сертификации будущей вакцины. Меценат предложил ВОЗ выбрать самые перспективные из сотен параллельно ведущихся разработок и поддержать эти исследования.