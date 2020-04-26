Наука

Билл Гейтс назвал сроки появления вакцины от COVID-19

22:58, 26 апреля 2020 302
Билл Гейтс Билл Гейтс Фото: Qin Lang/Xinhua/Global Look Press

Миллиардер и меценат Билл Гейтс, вместе с женой пожертвовавший $250 миллионов на разработку вакцины от коронавируса, назвал два года «реальным сроком», который потребуется на разработку и выпуск препарата.

Основатель и акционер Microsoft отметил, что как бы ни хотелось ужать временные рамки, нельзя обойтись без трёхфазовой процедуры апробирования и сертификации будущей вакцины.

В идеальном случае мы бы вышли на промышленный масштаб в течение одного года. У нас может не получиться, на это может потребоваться не менее двух лет, — цитирует Гейтса ТАСС.

Меценат предложил ВОЗ выбрать самые перспективные из сотен параллельно ведущихся разработок и поддержать эти исследования.

Как писал NEWS.ru, китайские учёные начали вторую стадию тестирования вакцины от коронавируса: препарат ввели 508 добровольцам. Российский центр «Вектор» тоже приступил к испытаниям на людях.

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