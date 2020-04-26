Билл Гейтс назвал сроки появления вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/844f1a32-87f8-11ea-acb4-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Qin Lang/Xinhua/Global Look Press

Миллиардер и меценат Билл Гейтс, вместе с женой пожертвовавший $250 миллионов на разработку вакцины от коронавируса, назвал два года «реальным сроком», который потребуется на разработку и выпуск препарата.

Основатель и акционер Microsoft отметил, что как бы ни хотелось ужать временные рамки, нельзя обойтись без трёхфазовой процедуры апробирования и сертификации будущей вакцины.

В идеальном случае мы бы вышли на промышленный масштаб в течение одного года. У нас может не получиться, на это может потребоваться не менее двух лет, — цитирует Гейтса ТАСС.

Меценат предложил ВОЗ выбрать самые перспективные из сотен параллельно ведущихся разработок и поддержать эти исследования.

Как писал NEWS.ru, китайские учёные начали вторую стадию тестирования вакцины от коронавируса: препарат ввели 508 добровольцам. Российский центр «Вектор» тоже приступил к испытаниям на людях.