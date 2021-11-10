«Это попытки удушения»: Песков оценил угрозу санкций против Белоруссии

Новые санкции против Белоруссии являются попытками удушения страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова исполняющего обязанности главы МИД Германии Хайко Мааса о готовности Евросоюза ужесточить санкции против Минска из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей, передаёт ТАСС.

Подобные решения будут только усложнять ситуацию. Это не что иное, как попытки удушения Белоруссии, — цитирует Пескова агентство.

Минувшей ночью через польско-белорусскую границу прорвались две большие группы курдских беженцев. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что все они были задержаны.

Власти Польши рассматривают возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.

Ранее сообщалось, что Евросоюз приостановил действие упрощённого визового режима для официальных лиц Белоруссии. Решение об этом принято в связи с миграционным кризисом на границах сообщества. В Совете ЕС подчеркнули, что ограничение касается только чиновников, на простых граждан республики оно не распространяется.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и cтран Евросоюза начался после угроз президента Александра Лукaшенко ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Cитуация возникла на фоне обострения отношений между Минском и Западом.