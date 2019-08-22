https://static.news.ru/photo/19c7b46e-c4ec-11e9-80d2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков уверен, что изменение данных российского лидера и его родственников связано с правилами обеспечения безопасности руководителя «самого охраняемого человека» в стране.

О том, что фамилии и имена в выписке на бывшую квартиру Путина в Санкт-Петербурге подверглись изменениям, написало издание «Собеседник». По его данным, ранее в качестве собственников жилья были записаны российский лидер и его родственники. Теперь владельцами квартиры значатся Игорь и Любовь Сергеевы-Градские и их дочери Инна и Алла.

Песков заявил, что не располагает информацией об этому. Но может предположить, что это связано с обеспечением безопасности президента.

Я не могу исключать, ещё раз повторяю, я не знаю точно, но не могу исключать, что это могло быть связано с тем, что Владимир Путин является объектом государственной охраны, самым охраняемым человеком в нашей стране, — поделился пресс-секретарь.

Ранее News.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин не знает о планах британского канала Channel 4 снять документальный фильм о нём. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путину об этом ничего не известно, а представители Channel 5 не пытались получить комментарии от российского лидера