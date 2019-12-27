Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об успехах младшей дочери Нади, которая занимается фигурным катанием. По его словам, график девочки сопоставим с его собственным.
Её рабочий день фактически сопоставим с моим: количество занятий и так далее. Я без внутренних рыданий за этим наблюдать не могу, — признался политик.
По его словам, он старается баловать своих дочерей. Но при этом его супруга Татьяна Навка считает, что дисциплина помогает. Кроме того, она является бывшей спортсменкой, у которой было такое же детство,
Как писал NEWS.ru, Навка похвалилась успехами своей пятилетней дочери Надежды. Девочка учит три иностранных языка, в том числе английский и китайский.
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