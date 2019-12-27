https://static.news.ru/photo/8ac207ca-7c10-11e9-9a7d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об успехах младшей дочери Нади, которая занимается фигурным катанием. По его словам, график девочки сопоставим с его собственным.

Её рабочий день фактически сопоставим с моим: количество занятий и так далее. Я без внутренних рыданий за этим наблюдать не могу, — признался политик.

По его словам, он старается баловать своих дочерей. Но при этом его супруга Татьяна Навка считает, что дисциплина помогает. Кроме того, она является бывшей спортсменкой, у которой было такое же детство, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Навка похвалилась успехами своей пятилетней дочери Надежды. Девочка учит три иностранных языка, в том числе английский и китайский.