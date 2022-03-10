Песков заявил, что быть русским не стыдно

Настоящему русскому не стыдно быть русским. Те, кто стыдится своей национальности, русскими людьми не являются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявления некоторых граждан о том, что им стыдно быть русскими из-за событий, происходящих на Украине, сообщает РИА Новости.

Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, значит, он не русский, и к нему нет никаких претензий. Он не с нами, — сказал Песков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил деятелям культуры, которые не поддерживают спецоперацию России на Украине, покинуть свои посты. По мнению политика, тех, кто занимает коллаборационистскую позицию и предаёт свой народ и государство, презирают в том числе и за рубежом.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил, что споры по поводу ситуации на Украине понятны и объяснимы, как и повышенная эмоциональность людей в этот период. Он призвал граждан не посвящать этим дискуссиям всё время и по возможности избегать лиц с противоположными взглядами.

Если же противоположные взгляды транслирует близкий человек, то рекомендуется зайти с его позиции, найти тезисы, с которыми оба согласны, и опираться на них в разговоре. По словам психолога, со временем общество сможет преодолеть этот конфликт и его острота сгладится.