Володин: противникам операции на Украине стоит уйти из учреждений культуры

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил деятелям культуры, которые не поддерживают спецоперацию России на Украине, покинуть свои посты. Как заявил политик в интервью телеканалу «Россия 24», тех, кто занимает коллаборационистскую позицию и предаёт свой народ и государство, презирают в том числе и за рубежом.

Им надо уйти со своих должностей, они же занимают их, как правило, в бюджетных организациях, отказаться от грантов, которые они получают, — сказал Володин.

Он также вспомнил поступок дирижёра Валерия Гергиева, которого ранее уволили из Мюнхенской филармонии за отсутствие ярко выраженного протеста против действий России на Украине, назвав его примером гражданской ответственности и отношения к своей стране.

Ранее спикер Госдумы заявил о неприемлемости позиции ряда деятелей культуры, которые долгие годы не замечали того, что творилось в Донбассе. По его словам, даже сегодня они не осуждают неонацистов на Украине, использующих людей в качестве живого щита. Среди противников спецоперации он также назвал родившихся «с золотой ложкой во рту» и уехавших за границу. Володин посоветовал таким людям вернуться на родину и поработать на её благо, а не тратить в «ресторанах, клубах и на курортах деньги родителей».