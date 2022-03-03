«Зайти с его позиции»: как не перессориться с близкими из-за Украины

Конфликт между Россией и Украиной вновь всколыхнул российское общество. Сторонники и противники спецоперации спорят между собой. Словесные баталии происходят в социальных сетях, в офисах, на кухнях. NEWS.ru опросил людей, которые поссорились с родственниками, друзьями и коллегами из-за разных позиций по «украинскому вопросу». И изучил разные точки зрения.

Вадим Стукалов, Коломна. «Человек меня унизил, оскорбил и заблокировал»

— Я имею активную гражданскую позицию, но на политические темы стараюсь не высказываться публично. Я не сильно осведомлён о ситуации с Украиной, знаю её поверхностно. Как только наступил тот самый зловещий день для всех нас, люди по-настоящему озверели. Они негласно разделились на лагери и стали нападать друг на друга. Но, на мой взгляд, это не должно происходить так, как происходит сейчас. Люди не умеют останавливаться в споре, не могут вовремя его прекратить, из-за этого происходят ссоры в семье, компаниях. Людей сейчас раздражает абсолютно всё, какую бы ты ни принял позицию.

Лично я испортил отношения со своим коллегой, который работает на меня. С начала следующего месяца мы больше не работаем вместе по его личному желанию. Это было большим ударом, потому что с человеком меня много связывало и я был уверен, что он меня никогда не подведёт, а по факту словесная перепалка привела к необратимым последствиям. Взгляды разошлись в поддержке лидеров двух стран. Каждый выбрал свою позицию на обсуждении, и это превратилось в полнейший бред в рамках переписки. Я пытался остановить поток этой грязи, просил соблюдать субординацию.

Самой главной причиной нашего разлада стал вопрос о митингах. Меня принуждали идти туда, отстаивать свою позицию. Я не считаю митинг, особенно несанкционированный, способом воздействия на власть. Это моё личное мнение, которое я могу выразить. Есть ряд примеров в нашей стране, где митинги подобного рода подавлялись и ни к чему хорошему не приводили. Я не хочу выходить на митинг не потому, что я боюсь, а потому, что у меня есть моя личная жизнь, моя будущая профессия, семья, в конце концов. Я не хочу быть задержанным, просидеть 15 суток ни за что, получить штраф и остаться с клеймом на всю жизнь, что я вышел на несанкционированный митинг. Если он будет мирным и при согласии с властью, то, конечно, я пойду.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Приведу ещё один пример вчерашней ночи. Мне позвонил давний знакомый, просто поговорить о жизни. Мы в детстве были близкими друзьями, но города нас разделили. Когда я увидел звонок в своём телефоне, был безумно счастлив отвлечься от ситуации в стране, взял трубку. Всё начиналось просто отлично, как у друзей, но затем молниеносно перешло в ненужное для меня русло. Возникла тема — отношение к той или иной верхушке власти. Я пытался убедить, что это высокие материи, в которые нам вникать очень долго, потому что элементарно знаний в этой области не хватает. Меня не слышали. Потом встал вопрос о беженцах, которым сейчас оказывается гуманитарная помощь. Я отказывался разговаривать на эту тему, но у человека, наверно, были свои планы на этот счёт. Он продолжал. Только к чему это привело? Человек меня унизил, оскорбил и заблокировал. Мы теперь не общаемся, да у меня и желания особого нет.

Могу рассказать ещё, как испортил отношения с друзьями с Украины, из Киева. Я максимально людям оказывал поддержку словами, потому что всё, что я сейчас могу сделать, — поддержать словесно, не дать людям паниковать, а по итогу я стал «агрессором»! Я человек, который абсолютно адекватный и не хочет войны. Это каким нужно быть человеком, чтобы быть за войну. Мне сказали, что мы спим на своих кроватях, а они в бомбоубежищах. Сказали, что нужно об этом говорить и писать. Я пытался не лезть в перепалку, давал высказаться человеку, так как им сейчас сложнее в пять раз. По итогу меня просто заблокировали, предварительно послав на все четыре стороны.

Кристина, Москва. «Они опять во всём обвинили нас»

— У меня по папиной линии живут родственники в Виннице (город в центре Украины. — NEWS.ru). Всё было хорошо, мы общались до 2014 года, когда произошла история с Крымом. Они звонили и винили во всём нас. Потом мы не общались несколько лет, в последние года три всё восстановилось и мы поддерживали общение (но осадок остался).

Артём Соболев/NEWS.ru

Сейчас ситуация повторилась. Они снова обвиняют нас во всём. Когда мы узнали о спецоперации, я была с ними на связи, переживала за них. Но они опять во всём обвинили нас, сказали, чтоб мы тут с голоду все сдохли и что вообще они всех русских поубивают. К слову, четыре человека мужчин из семьи ушли служить. Они у меня западные, с ними прям трудно. Зеленский лучший президент в мире для них.

Конфликт отца и сына. Михаил и Сергей Потаповы, Москва

— С отцом мы придерживаемся разных политических взглядов. Я уверен, что в спецоперации на Украине нет необходимости, отец же убеждён, что это оправданное действие российских властей. Мы живём на соседних улицах, но решили пока не встречаться лично, чтобы не разругаться. С отцом начали переписку, чтобы каждый мог вдумчиво и аргументированно высказать свою точку зрения.

Позиция Сергея Потапова

— Цель операции на Украине — оборонительная. Россия защищается от людей, которые представляют интересы не украинского народа, а США. К ним относится и руководство страны, которое исполняет волю Америки, и так называемые антироссы. Это группа, которая поддерживает Запад и желает вступления страны в НАТО. Украинские националисты, по сути, неонацисты. Они продолжают дело тех, кто воевал с Советами на стороне Германии или просто был против России. Зеленский впитал в себя всю идеологию «анти-России».

Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители же восточной части страны преимущественно тяготеют к России. Они не поддерживают их взгляды. Там живёт много этнических русских с православными корнями. Насильно делать из этого многонационального населения унитарное национальное государство — это большая ошибка. Это теоретически можно, только насаждая идею «анти-России» по всей стране. Специально делая из России врага.

Возможное вступление Украины в Североатлантический альянс несёт прямую угрозу для нашей страны. Иностранные вооружённые силы будут угрожать нашей безопасности. К тому же Украина официально говорит и записывает в стратегию страны возврат Крыма, в том числе военным путём. В этом случае не избежать насилия.

Большинство населения России действия руководства поддерживает и в принципе не отделяет себя ни от русских, ни от руководства. Фотографии, на которых какие-то люди держат плакаты с надписью «Мне стыдно...» или «Простите меня, что я русский», — это либо фейк, либо шизофрения. Нормальный русский человек так писать не будет. В санкциях я не вижу ничего страшного. Во многих случаях они заставляют нас развивать то, что раньше закупалось. После санкций, введённых в 2014 году, сельское хозяйство взлетело.

Позиция Михаила Потапова

— Я не уверен, что нападение на другие страны, несущее гибель большого количества людей со всех сторон, можно оправдать целями типа «режимы удержать». Мне вообще трудно представить политические цели, которые оправдывают гибель даже одного человека.

Решать, в чём заключаются интересы Украины, могут только украинцы. Даже если сейчас эти украинцы (Зеленский и компания), как тебе кажется, являются марионетками Запада, всё равно решать могут только они. Если что-то решать за Украину, то нужно было этого добиваться с помощью мягкой силы, денег и дипломатии. Украинское руководство теперь ищет поддержку у стран Запада.

Сейчас люди по всей стране фактически разделились на два лагеря. Одни поддерживают действия правительства, а другие — нет. Наше общество сейчас расколото, все находятся на нервах. Одно это уже ослабляет Россию значительно. Огромная часть населения страны в шоке от случившегося.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил признался, что личной встречи с отцом пока не планирует. Потому что, придя в гости, он не смог бы себя контролировать. «Я бы лопнул от злости и бессилия при личном разговоре, а так — есть шанс на нормальный диалог».

Екатерина Гончарова, Москва. «Папа вновь и вновь возвращается к этой теме»

— Мой папа поддерживает действия российских властей, я выступаю против. Отец пожилой человек, ему за 70 лет. Он уверен, что спецоперация — это благо. Она помогает спасти народ Украины от нацистов. Я с ним не согласна, уверена, что ситуация вышла из под контроля. Папа смотрит государственные каналы, а я — YouTube, телевизора у меня нет.

Недавно вышла на связь наша знакомая, которая живёт в Николаеве (город в южной части Украины. — NEWS.ru). Она сообщила, что им страшно, есть погибшие. Папа расстроился, но всё равно своего мнения о текущей ситуации не изменил. Я пыталась спорить с отцом. Один раз мы из-за этого сильно поругались. Он говорил, что я дурочка и ничего не понимаю. Больше не хочу конфликтов, я отстранилась. Он высказывает своё мнение, а я просто киваю головой: да-да, и... не продолжаю разговор. Но папа вновь и вновь возвращается к этой теме. Я считаю, что с пожилыми вообще лучше не спорить про эту ситуацию. Не нужно лишний раз травмировать, у них сердце больное, давление скачет.

Алексей Рощин, социальный психолог, социолог

Жаркие споры о текущей ситуации — они вполне понятны и объяснимы. Событий такой значимости в России не происходило давно. Со времён распада Советского Союза. У многих сильны личные переживания. У людей есть украинские корни или родственники в этой стране.

unsplash.com

Первое, что нужно понять: повышенная эмоциональность в этот период — это нормально. Не нужно себя и других обвинять в излишнем проявлении чувств. Необходимо признать — проблема действительно есть и о происходящем могут быть разные мнения. Без споров не обойтись. Но не нужно посвящать этому всё время. Чем больше люди вовлекаются в эту тему, тем больше у них проявляется эмоциональность. Лучше договориться в семье или на работе — текущую ситуацию обсуждать ограниченное количество времени. Например, час в день — с 21 до 22 часов. И не выходить за этот лимит.

Как бы это странно ни звучало, советую избегать людей, взгляды которых противоречат вашим. Обсуждать, кто прав из политиков, — значит провоцировать мини-войну у себя дома, на работе, в кругу друзей. Разговаривать лучше со своими единомышленниками. В текущей ситуации неизбежно формирование «кружков по интересам». Так происходит всегда, когда общество раскалывается на несколько лагерей в оценке той или иной ситуации. Внушить же собеседнику мнение, которое противоположно его собственному, почти невозможно. Тем более эмоционируя и повышая голос.

Если близкий вам человек (например, родственник) транслирует противоположные взгляды, постарайтесь зайти с его позиции, то есть найти какие-то точки соприкосновения, тезисы, с которыми вы оба согласны, и опираться на них в разговоре. Например, что нельзя убивать людей, разрушать города, а обеднения населения никто не хочет. Главное, чтобы по этим правилам играли оба собеседника. Тогда конфликтов избежать удастся. Россия уже переживала исторические периоды, когда взгляды людей по разным вопросам кардинально различались. Поэтому ситуация, которая сложилась, для нас не новая. Я думаю, что общество сможет преодолеть этот конфликт. И люди вернутся друг к другу.