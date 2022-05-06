Песков: празднование 9 мая не омрачат даже события на Украине

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что День Победы для россиян остаётся сакральным днём, исполненным чувства гордости. По его словам, которые приводит РИА Новости, этот праздник не могут омрачить даже продолжающиеся действия на Украине.

День Победы <...> почти для всех жителей бывшей территории Советского Союза – это сакральный день, это главный праздник, который, действительно, исполнен символизма <...> и чувства боли за те жертвы, которые мы понесли, и чувства гордости за нашу страну и за нашу победу. Поэтому ничто его не омрачит, — сказал Песков.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что военные парады 9 мая проведут в 28 российских городах, к ним привлечены около 65 тысяч человек, а также свыше 460 воздушных судов. По его словам, в параде на Красной площади в Москве примут участие 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и военной техники, а также 77 летательных аппаратов.

Также 9 мая в России пройдёт традиционное шествие «Бессмертный полк» в очном формате. Миллионы граждан с портретами героических предков пройдут по улицам городов и сёл. На сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что в акции примут участие около миллиона жителей столицы.