Песков пообещал сообщить об отставке Белозерцева

https://static.news.ru/photo/b73b545c-8bc0-11eb-bb96-96000091f725_660.jpg Иван Белозерцев Фото: pnzreg.ru

Если будет принято решение об отставке арестованного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, общественность об этом сразу узнает. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Если и когда такое решение будет принято и будет подписан указ, мы вас незамедлительно проинформируем, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Губернатор и ещё несколько человек, в том числе местные предприниматели, были задержаны 21 марта. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава региона получил от бизнесменов взятки через посредников в виде денег и различных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взамен на это он обещал содействие при заключении государственных контрактов. Никто из фигурантов дела свою вину не признаёт.

Ранее NEWS.ru писал, что обвиняемый в получении взяток Иван Белозерцев считает себя патриотом. Он также напомнил, что во время работы к нему не было никаких претензий.

Как рассказал Белозерцев членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), работал он хорошо, все госпрограммы выполнял. Кроме того, по его словам, он намеревался вернуть подаренные другим фигурантом уголовного дела элитные часы, но не успел.