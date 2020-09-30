Песков пообещал подробнее ознакомиться с делом правозащитника Дмитриева

https://static.news.ru/photo/57596310-030a-11eb-9713-fa163e074e61_660.jpg Юрий Дмитриев Фото: memohrc.org

Кремль не отслеживает пристально ход рассмотрения дела осуждённого историка и руководителя карельского регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, в свою очередь, пообещал более внимательно ознакомиться с «этой темой».

Песков отметил, что в правительстве видели сообщения СМИ об изменении приговора Дмитриеву с 3 на 13 лет лишения свободы.

Но эта тема не находится под нашим контролем. Я не думаю, что президент как-то в курсе, — цитирует пресс-секретаря главы государства ТАСС.

64-летний Юрий Дмитриев 22 июня был признан Петрозаводским городским судом виновным в сексуальном насилии над приёмной дочерью. Его оправдали по обвинению в изготовлении детской порнографии и в хранении фрагментов ружья. Верховный суд Карелии изменил приговор Дмитриеву, увеличив срок наказания до 13 лет колонии строгого режима.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может обращать внимание на преследование центра «Мемориал».