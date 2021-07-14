Песков ответил на рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам

Компромиссов в вопросе регистрации однополых браков в России искать нет необходимости. В Конституции РФ есть однозначная формулировка на этот счёт. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Никакой компромиссной формы регистрации искать не нужно. <...> У нас абсолютно однозначная формулировка в Конституции и абсолютно однозначная цифра граждан РФ, которые такую однозначную позицию поддерживают, — сказал он.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин никак не отреагировал на рекомендацию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) искать компромиссные варианты для регистрации однополых союзов.

Ранее в ЕСПЧ назвали несправедливым отказ однополым парам в России в заключении брака и порекомендовали ввести юридическую процедуру, которая позволила бы узаконивать такие союзы. По мнению европейских судей, отказ в оформлении однополых отношений противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв назвал требование ЕСПЧ «как минимум странным». Он расценил его как попытку прямого вмешательства во внутренние дела России и призывы к нарушению основного закона страны.