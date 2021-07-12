Песков отреагировал на космический полёт британского миллиардера

Дмитрий Песков не верит в освоение космоса без помощи государства. При этом частное финансирование в России будет развиваться. Об этом пресс-секретарь президента заявил журналистам, комментируя полёт британского предпринимателя Ричарда Брэнсона.

«Конечно, освоение космоса без ведущей роли государства практически невозможно, но со временем будет расти число частных инвестиций в этой области. Вместе с этим будет расти и прикладной характер освоения космоса», — сообщил пресс-секретарь президента, передаёт URA.RU

Песков отметил, что в российские проекты привлекаются частные деньги. В пример привёл «Морской старт» — плавучий космодром для запуска ракет в Тихом океане. Сейчас проект перемещён к побережью Владивостока и заморожен.

Ранее сообщалось, что космический корабль, запущенный Virgin Galactic, вернулся на Землю. Компания планирует суборбитальные туристические полёты В первом запуске в экипаже был сам владелец Ричард Брэнсон, его корабль долетел до границы земной атмосферы и космоса.