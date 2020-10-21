Песков оценил возможность введения локдауна в России

https://static.news.ru/photo/f4878cf4-1384-11eb-bc46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Власти России не планируют вводить тотальные ограничения в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом в стране. Об этом 21 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Никаких разговоров об этом не ведётся, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, перенастроенная весной система здравоохранения в состоянии выдерживать натиск пандемии сейчас.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, заявил, что власти РФ намерены обойтись без повторного карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом, но и не исключают такой вариант. Сценарий хоть и рассматривается как нежелательный, окончательного отказа не получил. Другой источник рассказал, что на недавнем совещании с участием столичных чиновников представители Кремля настаивали на том, что не следует вводить строгий карантин.

По данным на 21 октября, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 15 700 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 447 335 заболевших. Лидером по количеству заражённых остаётся Москва — 4389 новых случаев за стуки. Следом идут Санкт-Петербург — 684 заболевших, и Подмосковье — 466. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 317 человек. Общее количество летальных исходов достигло 24 952. Число выздоровевших увеличилось на 10 952, до 1 096 560 человек, писал NEWS.ru.