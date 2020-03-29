https://static.news.ru/photo/c5b0fffc-71b1-11ea-9fc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Формат видеосвязи, который был использован для проведения экстренного саммита «большой двадцатки», могут применять и в будущем, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это удобно, это быстро, это не столь затратно, как проведение больших саммитов, — отметил он.

По его словам, к такому формату переговоров также подталкивает нынешняя ситуация с распространением коронавируса, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее агентство ANSA со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Италию не устроил документ, принятый по итогам саммита лидеров G20, посвящённого борьбе с коронавирусом. О несогласии с документом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

На сегодняшний день в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более тысячи приходится - в Москве. Выздоровели 64 человека, скончались – восемь.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.